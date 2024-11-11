11/11/2024 15:41

【聚焦人幣】第三季直接投資負債續錄負值，外商撤走81億美元

《經濟通通訊社11日專訊》據國家外匯局上周五(8日)公布的第三季中國國際收支平衡表顯示，金融帳戶中直接投資負債減少81億美元，比第二季的減少148億美元收窄近半；上半年該數值為減少46億美元，即今年前9個月外國投資者已撤走多達127億美元。



據了解，「直接投資負債」是指境外居民持有中國居民企業的直接投資債權。跨國企業在中國營運的分行及附屬公司，是直接投資負債的典型例子。換言之，直接投資負債錄得負值，反映外國投資者從中國直接投資項目淨撤資。



外電認為，過去三年外商在中國投資的下滑源於地緣政治緊張局勢、對中國經濟的悲觀情緒以及中國國內企業在汽車等行業的激烈競爭等。這種下降趨勢若在今年餘下時間持續，將是至少自1990年開始有可比數據以來首次年度外商直接投資(FDI)淨流出。(sl)