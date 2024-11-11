11/11/2024 16:42

《本港經濟》中小企10月營商指數升，地產及零售業升幅較多

《經濟通通訊社11日專訊》政府統計處今日發表今年10月份中小型企業業務狀況按月統計調查的結果，中小企業務收益的現時動向指數從9月在收縮區域的41.6上升至10月的42.3，而未來一個月(即今年11月)的業務收益展望動向指數為47.3。



按行業分析，業務收益現時動向指數雖低於50的分界線，但不少統計調查涵蓋的行業的相關指數在10月較上月有所上升，特別是地產業(從44.9上升至46.3)及零售業(從38.4上升至39.8)。



進出口貿易業新訂單的現時動向指數從9月的44.5上升至10月的44.7，而未來一個月的新訂單展望動向指數為47.6。



*對未來一個月業務情況預期略為改善*



政府發言人表示，10月中小企的整體營商氣氛及其對未來一個月業務情況的整體預期均略為改善。整體就業情況亦進一步改善。發言人補充，金融環境逐步放鬆、中央政府最近支持內地經濟的政策措施，以及各項惠港措施，應會有利營商氣氛，儘管環球經濟的不確定性增加和貿易摩擦會帶來負面影響。政府會密切監察相關情況。(cl)