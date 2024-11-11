11/11/2024 09:03

【美國減息】聯儲局卡什卡里：美國通脹風險仍在，12月或再減息

《經濟通通訊社11日專訊》明尼阿波利斯聯儲行行長卡什卡里周日(10日)表示，美國經濟仍非常強勁，然而通脹風險仍在，聯儲局尚未完成任務，12月有可能再次減息，但減息幅度或小於預期。

他認為，減息幅度真正取決於的不是國會和新政府的短期計劃，而是生產率和經濟增幅。如果有關經濟狀況能夠維持，而且未來在經濟結構上更具生產力，可能最終不會減息那麼多。

卡什卡里還表示，在新任總統特朗普上場後，驅逐移民可能會對一些美國企業造成混亂，目前還不清楚移民勞動力外流會如何影響通脹；而倘若他真的實施大規模的關稅行動，則有可能影響長遠通脹表現。不過，現在判斷新一屆政府和國會的潛在政策將如何影響經濟和利率軌跡還為時過早。(rc)