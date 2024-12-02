11/11/2024 13:57

【國際要聞】德國總理朔爾茨透露或在聖誕節前進行信任投票

《經濟通通訊社11日專訊》德國總理朔爾茨在周日(10日)晚間表示，可能會在聖誕節前舉行信任投票。



上周三(6日)，朔爾茨突然解僱來自自由民主黨的財政部長林德納，自由民主黨官員隨後集體辭職，德國紅綠燈政府垮台。朔爾茨當時表示，將在明年1月舉行信任投票，並在3月舉行提前大選。



不過，他的最新表態提早了信任投票的時間。他強調，如果所有人都持有一致觀點，那麼政府可能在今年聖誕節前舉行信任投票。具體時間安排將取決於社民黨與在野的基民盟能否達成協議。如果信任投票改期至聖誕節前舉行，那麼德國大選將提前至明年2月。(rc)