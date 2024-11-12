12/11/2024 17:36

《外圍焦點》里奇蒙聯儲總裁發表講話

《經濟通通訊社12日專訊》美股三大指數昨日再創盤中新高，道指首次收於44000點之上。道指升304.14點或0.69%，報44293.13點；標普500指數升5.81點或0.10%，報6001.35點；納指升11.99點或0.06%，報19298.76點。港股方面，恒生指數收市報19846，跌580點或2.8%，成交2342億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，在歐洲央行、美聯儲和紐約聯邦儲備銀行舉辦的2024年國際宏觀經濟和金融全球研究論壇上，歐洲央行執委奇波洛內主持高級別政策小組討論，主題是「金融制裁及其對國際貨幣體系的影響」。10:10pm，德國財長庫基斯在一場經濟峰會上發表講話。11:00pm，美聯儲理事沃勒在清算所年會上就支付問題發表演講。11:15pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在一場活動上發表講話。13日凌晨3:00am，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利參加雅虎題為「新挑戰、新機遇」的金融投資會議。

在美國，今日公布業績的公司有：AstraZeneca PLC(US.AZN)、家得寶(US.HD)、虎牙(US.HUYA)、Novavax(US.NVAX)、Shopify(US.SHOP)、搜狐(US.SOHU)、老虎證券(US.TIGR)、騰訊音樂(US.TME)等。(wa)