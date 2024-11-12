12/11/2024 16:35

《本港經濟》首九月商品整體出口貨量升6.4%，進口升3.5%

《經濟通通訊社12日專訊》政府統計處今日公布，今年9月，香港的商品整體出口貨量上升1.2%，而商品進口貨量則下跌1.2%。今年首九個月，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別按年上升6.4%及3.5%。

經季節性調整的數字顯示，今年第三季與對上一季比較，商品整體出口貨量下跌3.1%，而商品進口貨量則上升2.3%。



*首九月整體出口價格升3.9%*



今年9月，商品整體出口價格及進口價格分別按年上升3.1%及2.4%。今年首九個月，商品整體出口價格及進口價格分別上升3.9%及3.4%。

貿易價格比率指數在今年9月上升0.7%，而首九個月則上升0.5%。(cl)