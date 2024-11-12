12/11/2024 19:21

《再戰明天》美國公布CPI，騰訊阿里健康公布業績

《經濟通通訊社12日專訊》美國公布CPI，及騰訊阿里健康公布業績，料為周三（13日）市場焦點。



*拜登特朗普在白宮會晤，日本公布PPI*



各國重要經濟活動方面，拜登和特朗普在白宮會晤。中國國家主席習近平將赴秘魯出席亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議，並對秘魯進行國事訪問（至17日）。歐洲央行管委會非貨幣政策會議(線上)舉行。周三本港時間7:00am，澳洲央行總裁布洛克參加一場論壇的活動。5:45pm，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員曼恩參加法國巴黎銀行全球市場部門組織的小組討論。

數據方面，周三（13日）7:50am（本港時間．下同），日本公布10月生產者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由2.8%擴大至2.9%。9:30pm，美國公布10月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.2%，年率升幅料由2.4%擴大至2.6%，經季節調整料由320.77升至321.65。

在本港，明日公布業績的公司有:阿里健康(00241)、騰訊控股(00700)等。(wa)