12/11/2024 11:24
《港元利率》隔夜拆息大幅回落65基點，一個月期結束三連升
《經濟通通訊社12日專訊》港元隔夜息今日普遍走低，其中，隔夜息由本月高位大幅回落65基點至3.82345厘，與樓按相關的一個月拆息亦結束三連升，微跌至4.13131厘。
不過，反映銀行資金成本的三個月拆息連升四天，報4.30994厘，見10月28日後最高，六個月及一年期拆息分別降至4.18435厘和4.08821厘。
港元匯價最新報7.7774兌1美元，為11月7日以來最弱。
香港銀行昨天(11日)向金管局貼現窗借取10億元隔夜流動性。資金今日回籠。香港銀行體系總結餘回落至447.29億元。
港股連跌兩日累挫526點後，今早反覆下跌。恒指低開92點後，一度倒升90點，高見20517，惟之後掉頭向下，最新跌298點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
不過，反映銀行資金成本的三個月拆息連升四天，報4.30994厘，見10月28日後最高，六個月及一年期拆息分別降至4.18435厘和4.08821厘。
港元匯價最新報7.7774兌1美元，為11月7日以來最弱。
香港銀行昨天(11日)向金管局貼現窗借取10億元隔夜流動性。資金今日回籠。香港銀行體系總結餘回落至447.29億元。
港股連跌兩日累挫526點後，今早反覆下跌。恒指低開92點後，一度倒升90點，高見20517，惟之後掉頭向下，最新跌298點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.82345
|-65.179
|一周
|4.06691
|-1.053
|兩周
|4.09179
|-0.398
|一個月
|4.13131
|-0.917
|兩個月
|4.30923
|+2.417
|三個月
|4.30994
|+2.345
|六個月
|4.18435
|-0.071
|一年
|4.08821
|-0.072
資料來源：香港銀行公會