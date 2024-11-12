12/11/2024 11:24

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.82345 -65.179 一周 4.06691 -1.053 兩周 4.09179 -0.398 一個月 4.13131 -0.917 兩個月 4.30923 +2.417 三個月 4.30994 +2.345 六個月 4.18435 -0.071 一年 4.08821 -0.072

《經濟通通訊社12日專訊》港元隔夜息今日普遍走低，其中，隔夜息由本月高位大幅回落65基點至3.82345厘，與樓按相關的一個月拆息亦結束三連升，微跌至4.13131厘。不過，反映銀行資金成本的三個月拆息連升四天，報4.30994厘，見10月28日後最高，六個月及一年期拆息分別降至4.18435厘和4.08821厘。港元匯價最新報7.7774兌1美元，為11月7日以來最弱。香港銀行昨天(11日)向金管局貼現窗借取10億元隔夜流動性。資金今日回籠。香港銀行體系總結餘回落至447.29億元。港股連跌兩日累挫526點後，今早反覆下跌。恒指低開92點後，一度倒升90點，高見20517，惟之後掉頭向下，最新跌298點。(cl)資料來源：香港銀行公會