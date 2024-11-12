12/11/2024 17:50

【美國減息】普徠仕料聯儲局12月減息25基點，明年再減息兩次

《環富通基金頻道12日專訊》普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci在聯儲局11月議息會議後，發表對美國經濟前景和聯儲局政策方向的評論。她預期聯儲局將在12月會議上減息25個基點，亦預期聯儲局在明年將再減息兩次、每次25個基點，其後可能暫停減息，令聯邦基金利率上限達到4%。

雖然市場反映的貨幣政策似乎較合理，但長端孳息率仍可能上升，因為通脹和財政風險溢價上升。在聯儲局只能適度、滯後地應對持續性較高財政赤字風險的環境下，這顯得尤為重要。



*鮑威爾淡化特朗普政策變化影響*



在新聞發布會上，特別關注聯儲局將如何應對特朗普總統任期內，財政政策和關稅的不明朗因素。鮑威爾描述了一個基於模型的方法，即在政策實施前將對財政/關稅提案進行多次分析，委員會將其視為影響經濟的諸多因素之一。

鮑威爾淡化了特朗普政策變化對聯儲局雙重使命(物價穩定和充分就業)的影響。鑑於近年來寬鬆財政政策導致通脹急升，如果聯儲局採用鮑威爾概述的方法，他們在應對通脹方面將落後於形勢，最終導致政策過度寬鬆。如果由於生產力提升，導致通脹降至目標水平，寬鬆的利率環境則有望支持經濟增長和風險資產。



*密切關注10年期國債收益率升勢*



聯儲局將密切關注10年期國債收益率的升勢。到目前為止，美國國債長端孳息率上升主要歸因於較高的增長預期，而非通脹不確定性。聯儲局會將較高的孳息率解讀為不利於充分就業，因此令聯儲局傾向鴿派立場，並維持將利率降至中性水平的傾向。

最後，鮑威爾明確表示他將服務至任期結束（2026年5月），而且根據法律，他或其他理事不得被免職。2026年5月的聯儲局主席提名將由特朗普親自挑選，且可能傾向鴿派。這可能是導致投資者在持有美國國債時，需要更高風險溢價的另一因素。(wa)