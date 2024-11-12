12/11/2024 17:56

【美國減息】國泰世華料下月再降息0.25厘，留意三大經濟面向

《環富通基金頻道12日專訊》美國聯儲局上周宣布降息25個基點，將政策利率調整為4.50%-4.75%區間，符合市場預期。聯儲局表示貨幣政策仍具限制性，但美國經濟良好，不急著朝中性利率水平靠近，暗示未來將採緩步降息路徑。符合市場預期，對此，國泰世華銀行發布最新觀點。



*下月會議關注點陣圖更新，以推估明年降息趨勢*



通脹與就業的風險平衡之下，聯儲局決議本次降息0.25%。至下次12月19日FOMC會議前，需持續關注通脹、就業數據的變化：13/11、11/12的CPI報告(消費者物價指數)、27/11的PCE報告(個人消費支出物價指數)，以及6/12的非農就業報告(NFP)。

據9月點陣圖透露，若未來一個月的數據支持，預期12月仍有降息0.25%的空間。期貨市場預期明年將有0.5%-0.75%降息空間，幅度將視經濟復甦態勢而定。12月會議將關注點陣圖的更新，以推估2025年的降息趨勢。



*經濟復甦力度有待觀察，料美股短線續偏高震盪*



該行指，聯儲局本輪降息周期暫已降息0.75%，不過數據反映經濟成長速度放緩、就業需求走弱、製造業景氣仍相對低迷，儘管美國衰退風險不大，但經濟復甦力度仍有待觀察。後續應密切關注終端需求、中國政策刺激及特朗普上任後對於整體經濟面的影響。

降息雖有助美股市盈率(PE)提升，但評價面已相對偏高，預期短線股市延續偏高震盪態勢。不過隨大型科技股財報持續反映AI需求升溫，短線美股修正過大可視為布局契機。



*宜核心配置投資等級債，美元短線仍高位盤整*



「特朗普交易」帶動美債孳息率上升，近期利率偏高適合投資人進行長期鎖利，不過資本利得空間視聯儲局降息步調而定。選擇上，投資等級債體質穩健，宜作為核心配置部位；非投資等級債以BB級作為衛星配置標的。

市場情緒仍隨特朗普交易起舞，短線美元仍高位盤整。中長線在歐元區到明年底仍有1.25%降息，及日本到明年底0.25%-0.5%升息空間下，需視聯儲局降息幅度，若12月點陣圖同9月，則年底美元稍有回落。



*主要央行政策分化，特朗普勝選後觀察三大經濟面向*



9、10月主要央行動作大不同，日央行(BoJ)連續兩次按兵不動，歐央行(ECB)則兩度降息，聯儲局也是繼9月之後再度降息。各國基本面表現不一，致使主要央行政策走勢分化。美國衰退風險可控，不過經濟成長趨緩、就業需求降溫下，開啟聯儲局漸進式降息步伐。歐元區經濟疲弱，使得ECB領先聯儲局，於6月先行啟動降息循環，若未來歐洲復甦動能仍疲，不排除將加大降息力度。日本整體經濟情勢穩健，通脹增速反彈、薪金成長持續走揚，預期日銀政策維持緊縮，引導日本利率逐步正常化。

聯儲局主席鮑威爾於會後記者會重申，聯儲局政策決議具獨立性，將不受政治性因素干擾。在特朗普勝選後，後續將觀察全球三大經濟面向：(1)全球終端需求復甦態勢，(2)內地刺激政策對整體經濟面的提振效果，(3)特朗普加徵關稅、收緊移民政策對通脹走勢的影響。(wa)