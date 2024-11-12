12/11/2024 18:03

【美國減息】巴克萊：聯儲局減息節奏放緩，或給亞洲貨幣帶來壓力

《環富通基金頻道12日專訊》巴克萊研究團隊發表對於美國大選和聯儲局11月議息會議對亞洲外匯市場影響的市場評論。



*中國將推更大力度刺激措施，料聯儲局明年只減息兩次*



巴克萊銀行外匯及新興市場宏觀策略師張蒙指，巴克萊的預期與先前一致，即特朗普在選舉中獲勝，中國將要推出更大力度的刺激措施以抵銷潛在的負面影響。這些更大規模的刺激措施可能會在明年3月的人大會議上公布。然而，與特朗普上次當選時的情況不同，市場現在對他的執政風格已較為熟悉。在中美經濟結構上，美國目前的通脹水平較當時更高，而中國的工業結構承壓能力更強。因此，預計市場對特朗普再次當選後所採取的措施會更加從容應對。

聯儲局11月減息25個基點，符合市場預期，而12月是否繼續減息的不確定性有所增加。近期巴克萊美國宏觀經濟研究團隊上調對美國2025至26年通脹水平預測，降低美國GDP增長預測。另外，預計聯儲局2025年只會減息兩次，分別在3月和6月。美國大選塵埃落定後，投資者採取觀望態度導致美元走弱，但隨著聯儲局減息節奏變慢，預計長期美元指數下降速度也將放緩。



*亞洲國家央行或推遲減息計劃，料人幣緩慢走弱*



聯儲局減息節奏放緩，或將給亞洲貨幣帶來較大壓力，尤其是對於依賴聯儲局政策指引的亞洲國家央行。即使聯儲局已經開始減息，由於美元強勢的影響，亞洲貨幣仍然面臨貶值壓力。這些國家的央行可能不得不推遲減息計劃，導致其在未來可能需要進行更大規模的減息來應對經濟形勢。

12月是中國企業結匯的高峰期，因此美元一般會通常出現季節性貶值。但特朗普上台後隨著避險情緒上升，投資者可能會選擇囤積美元導致美元需求增加，因此12月的美元兌人民幣兌換量相較之前或會減少，加上可能9月已有企業預先結匯，對人民幣有一定支撐作用，不過力度有限。中長期來看，預計11月8日公布的刺激措施會支撐人民幣基本面。然而特朗普上台後即將在關稅等方面採取的行動或會推高美元，預計人民幣將緩慢走弱。

美國大選後，印度盧比表現遜於預期，原因有兩點：一是自9月份以來，部分股市資金已流出；二是在美國大選前夕，投資者傾向於採取低風險的投資策略。日圓受特朗普政策的影響更大：自10月以來，投資者已經開始進行套息交易；另一方面，日本大選結果不如預期，市場對鷹派政策的預期減弱，因此削弱了對日圓的支撐。(wa)