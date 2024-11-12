12/11/2024 17:22

《神州經脈》明年起增2天紅假，珠海航展開幕，滬指人幣皆挫

《神州經脈》A股今日（12日）放量下跌，滬綜指低開低走，午後跌勢轉急，全日收挫1.39%，創四周以來最大單日跌幅，收報3421.97點；創業板曾升逾2%，惟全日計小跌0.07%，深成指亦跌0.65%。

成交持續高位，兩市全天交易量達2.55萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增430億元或1.7%，屬連續五個交易日企逾2.5萬億以上。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開逾200點後進一步下挫，盤中跌穿7.24關，收報7.2378，較上個交易日4時30分收盤價大跌479點子，三連跌，創8月1日以來近三個半月新低，全日在7.2122至7.2431之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1927，較上個交易日跌141點子，兩連跌，創去年9月12日以來十四個月新低，上個交易日報7.1786。



*今日新聞精選*



1. 珠海航展今日開幕，國產第二款隱形戰機殲-35A正式公開亮相，1架殲-35A更在金灣機場上空進行飛行展示。解放軍海軍亦首次正式亮相中國航展，中國自主研製的2款艦載直升機--2架直-20J直升機和4架直-8C直升機組成編隊進行飛行展示，由1架殲-15D電子戰飛機與2架殲-15T戰鬥機組成的海軍殲-15系列艦載機編隊也進行了飛行展示，這亦是殲-15D首次公開亮相。



2. 珠海航展首日，中國商飛分別與海航航空集團簽署60架C919飛機確認訂單和40架C909飛機(即ARJ21支線客機)確認訂單，並與多彩貴州航空簽署30架C909飛機訂單。中國國航則與中國商飛簽署了C929客機首家用戶框架協議。另外，中國航天科技集團今日與國家相關部門、地方政府、行業用戶、企業代表等簽署了70餘項合作協議及合作意向，累計簽約金額近600億元，再創新高。



3. 小鵬匯天「陸地航母」先飛預訂通道今日開啟，據報限量200台，定金2萬元，先飛用戶權益包括飛行器駕駛資質全流程培訓等。「陸地航母」飛行器還在今日開幕的珠海航展上完成全球公開首飛。小鵬匯天飛行汽車智造基地正在建設中，將生產「陸地航母」的飛行器部分，規劃年產能1萬台，計劃明年第三季竣工；「陸地航母」將在2026年量產交付。



4. 國務院公布《關於修改<全國年節及紀念日放假辦法>的決定》，並公布2025年部分節假日安排。每年7個節日合共放假天數由11天增至13天，新增春節大除夕及5月2日勞動節翌日為法定假期。2025年放假將是：春節4天（除夕至初三），通過調休放假至少8天，較原來增加1天；國慶節3天（10月1日至3日），調休形成7天假期；勞動節2天（5月1日、2日），調休放假5天，較原來少調休1天；元旦、清明節、端午節、中秋節各1天，除逢周三外，結合與相連周末調休，形成3天假期。除個別特殊情形外，法定節假日假期前後連續工作一般不超過6天。



5. 外長王毅在北京同俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古共同主持中俄第十九輪戰略安全磋商，就共同關心的重大戰略安全問題全面深入交換意見。雙方一致同意加強協作，維護好中俄關係和兩國發展振興大局，共同促進全球安全穩定。王毅表示，中方願同俄方一道，著眼國際形勢變化，密切溝通協調，加強多邊協作，為維護中俄關係高水平發展勢頭提供有力保障，共同維護全球戰略穩定。



6. 內地第三張個人徵信牌照落在錢塘徵信，螞蟻集團為公司大股東。人民銀行昨日發布公告，批准錢塘徵信有限公司個人徵信業務許可，螞蟻集團持有該公司35%的股份，與浙江省旅遊投資集團有限公司並列為最大股東。



7. 據《彭博》引述據知情人士報道，中國政府計劃降低房產購置相關稅費，加大財政支持重振房地產市場。知情人士稱，監管機構正在研究一項提議，允許北京和上海等一線城市將購房契稅從目前的最高3%降至最低1%；而根據最新提議，一線城市料將獲准取消普宅與非普宅標準，因此對於改善型住房購房者而言，房屋購置成本會顯著降低。



8. 「雙11」成績表今日凌晨出爐，其中京東雙11購物用戶數同比增長超20%，京東採銷直播訂單量同比增3.8倍；超1.7萬個品牌成交額同比增長超5倍，超3萬個中小商家成交額同比增長超2倍；掃地機器人、烘乾機等519個家電家居品類成交額同比增2倍，AI電腦、AI手機等多個AI硬件品類成交額均超100%。阿里巴巴旗下天貓雙11全周期有589個品牌成交額破億，同比增長46.5%，刷新歷史紀錄。其中，蘋果、海爾、美的、小米、nike、五糧液等45個品牌成交額突破10億元。(sl)