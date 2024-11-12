12/11/2024 11:22

《經濟時評》中信証券：預計明年仍有兩次降準、兩次降息窗口

《經濟通通訊社12日專訊》據《財聯社》報道，在今日舉行的中信証券2025年資本市場年會上，中信証券首席經濟學家、FICC首席分析師明明預測，2025年內仍有兩次降準、兩次降息的可能，幅度或分別在100基點和30基點上下。

明明表示，今年以來，貨幣政策進行了國債買賣、便利互換以及股票回購增持再貸款等創新性舉措，隨著增加赤字，提高地方政府債務限額至10萬億財政政策落地，「財政+貨幣」配合舉措加大了對資本市場的支持力度。明明認為，寬貨幣周期有望延續，預計2025年內仍有兩次降準、兩次降息的可能。此外，目前人行資產負債表總規模為45.5萬億人幣，開展國債買賣後，未來人行持有國債佔比還將逐步提升。(ry)