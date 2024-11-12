12/11/2024 16:56

【聚焦人幣】人幣即期收跌479點子報7.2378，刷逾三月低

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開逾200點後進一步下挫，盤中跌穿7.24關，收報7.2378，較上個交易日4時30分收盤價大跌479點子，三連跌，創8月1日以來近三個半月新低，全日在7.2122至7.2431之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌271點子，報7.2548。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1927，較上個交易日跌141點子，兩連跌，創去年9月12日以來十四個月新低，上個交易日報7.1786。

市場人士表示，特朗普即將重返白宮，市場對「特朗普交易」更為追捧，美元指數繼續攀升，持續施壓人民幣匯率；同時近期暫未見監管層釋放政策信號，短期人民幣仍有調整空間。

招商銀行資金營運中心報告指出，中期來看美元上行風險較高，但年內仍預計美元兌人民幣小幅回落，主要在於年內美聯儲仍將繼續降息、特朗普上台仍需時日，而且季節性結匯對人民幣仍構成支撐。



*多家國際投行預計明年人民幣跌至7.5或以下*



上周特朗普勝選後，多家國際投行已下調對明年人民幣走勢的預測。其中瑞銀預計，今年底美元兌人民幣匯率在7.3左右，2025年底約為7.6。該行認為，特朗普新政府或將從2025年下半年開始分階段對大部分中國進口商品加徵關稅，不過關稅的時點、規模、以及其他政策仍面臨較大不確定性。摩根大通亦預計，人民幣兌美元今年底將跌至7.3，明年第一、二季跌至7.4，並在第三、四季進一步跌至7.5。

法國巴黎銀行也認為，如果特朗普政府真的實施60%關稅政策，預計美元兌人民幣上行風險將來到7.5-7.7，但目前特朗普的政策仍有高度不確定性。(sl)