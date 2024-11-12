12/11/2024 10:14

【傾力救市】人行媒體：人行日益重視預期引導，多渠道解讀政策

《經濟通通訊社12日專訊》人民銀行主管媒體《金融時報》發表文章稱，該報記者關注到一個明確信號--人行的政策溝通機制愈發透明、通暢。從近年人行的諸多表述可以看到，其對預期引導更為重視。



一是對外溝通更有信息量，人行行長潘功勝在國新辦發布會上披露降準、降息等政策，極大提振市場信心。二是多渠道、遞進式加強宣傳解讀，以長期國債收益率為例，人行先是在貨幣政策委員會例會新聞稿上表示關切，後又陸續通過接受《金融時報》採訪、貨政報告專欄等方式，持續提示長期國債利率潛在風險，還對未來開展國債賣出操作進行說明。三是不回避問題，主動答疑解惑，對市場關心的實際利率偏高問題，人行在一季度發布會上就正面分析了實際利率的階段性和結構性特徵。四是語言更直白，科普性增強，今年一季度貨幣政策執行報告專欄就用了老百姓能看得懂的語言，解釋了「錢去哪、錢在哪」的問題；在提示長期國債風險時，也通俗地說明了久期放大效應等債券專業詞匯。



*專家：通過新途徑及時與市場溝通，提振信心並提升政策效果*



報道還引述招聯首席研究員董希淼稱，近年來預期傳導渠道發生了很大變化。以前依靠新聞發布會、官方新聞稿、專家採訪解讀等傳統渠道的做法輻射面不夠，現在，微信、微博等互聯網和自媒體信息傳播渠道的影響更為廣泛。一篇自媒體「小作文」經過蝴蝶效應，有可能對市場預期形成較大擾動。這些都需要人行通過新途徑，及時充分與市場溝通，把政策意圖、市場關注問題講清楚，在提振市場信心的同時，提升人行政策效果。(sl)