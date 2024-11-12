12/11/2024 11:36

《菲常論證－溫蕎菲》騰訊明日放榜，好倉資金積極部署

《菲常論證》11月8日，人大常委會第十二次會議推出近年來力度最大的化債舉措，增加地方政府債務限額6萬億元人民幣，用於置換存量隱性債務。不過會後股市情緒受壓，分析認為，人大會議通過的內容力度低於市場預期，且缺乏直接財政刺激措施，市場將憧憬轉向12月召開的中央政治局會議和中央經濟工作會議。而內地經濟仍未走出通縮困局，10月CPI按年升0.3%，PPI跌2.9%，均遜預期。有分析指預期9月下旬開始推出的重磅刺激經濟措施，對提振內需的作用仍需要一段時間才可浮現。



港股波動加大，不過暫時繼續橫行格局，市場關注科技股業績期到來，恒指好倉流入近1億元，最多加倉及重貨區守在19900點至19999點區域，總共有1734張相對期指張數的產品，其他多個區域亦錄得加倉，看好可留意收回水平19924點的恒指牛51304，槓桿42倍；恒指淡倉流出500萬元，加倉區域亦較為分散，重貨區距離現水平較遠，收回水平為21400點至21499點，看淡可留意新上市更貼價選擇恒指熊59781，收回水平20958點，槓桿26倍。



騰訊(00700)將於明日（13日）公布業績，上日最多資金部署騰訊好倉，流入3500萬元，過去5日流入超過8000萬元。市場關注騰訊遊戲收入以及聯營公司貢獻可否帶動盈利表現。部署騰訊業績可留意短身高槓桿的騰訊購26027，行使價460.2元，年尾到期，實際槓桿達11倍；造淡可留意騰訊沽26251，行使價299.8元，明年年尾到期，實際槓桿5倍。



上月由於對美國大選的高度不確定性，投資者湧入避險資產，但隨著特朗普勝選提振美股和美元，金價顯著受壓，現貨金價曾急跌逾2%。上周全球最大黃金ETF SPDR Gold Trust流出資金超過10億美元，為自2022年7月以來最大的單周資金流出。



香港時間周三（13日）晚，美國將公布影響聯儲局利率路徑的10月通脹數據，若符合預期，或支持聯儲局縮減降息次數，進一步打壓金價；若不及預期，則將利好金價反彈。



有即市資金流入S金購28720，行使價2266元，2025年9月到期，實際槓桿達7倍；認為金價將繼續回調，可留意S金沽26384，行使價1649.5元，2025年5月到期，實際槓桿高達10倍。《華泰金融控股（香港）股票衍生品經理 溫蕎菲》



投資者應細閱並了解結構性產品的性質、風險及全部詳情以及有關發行人的資料（載於相關上市文件內）。如有需要，投資者在投資前應自行進行風險評估，並就結構性產品的合適性尋求專業意見。



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。