12/11/2024 08:35

【外圍經濟】歐洲股市受公司強勁業績推動上漲，掩蓋關稅陰影

《經濟通通訊社12日專訊》歐洲股市周一(11日)上漲，強勁的企業財報蓋過美國或向進出口貿易商徵收稅項的擔憂。

斯托克歐洲600指數上漲1.1%，觸及11月以來最高收盤水平。建築股、銀行股和工業股上漲。德國汽車零部件製造商德國大陸集團公布財報後股價上漲，漢諾威再保險股價上漲，公司上調2024年的利潤目標。

DWS Investment GmbH歐洲股票聯席主管Marcus Poppe表示，自美國大選以來，歐洲市場的表現明顯遜於美國市場。歐洲市場最大的風險是美國或向進出口貿易商徵收稅項，歐洲股市接下來的走勢取決於特朗普徵稅計劃的詳情。(rc)