13/11/2024 17:09

《外圍焦點》聖路易斯聯儲總裁講話，美國公布CPI

《經濟通通訊社13日專訊》市場開始評估股市的高估值，以及特朗普籌組新內閣成員等問題，特朗普交易降溫，此前飆升45%的特斯拉回落，美股三大指數昨日（12日）收跌，道指跌382.15點或0.86%，報43910.98點；標普500指數跌17.36點或0.29%，報5983.99點；納指跌17.36點或0.09%，報19281.40點。港股方面，恆生指數收市報19823，跌23點或0.1%，成交1846億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:35pm，達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根在一場有關能源與經濟的會議上做開場講話。14日凌晨1:30am，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆講話。

數據方面，今晚9:30pm，美國公布10月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.2%，年率升幅料由2.4%擴大至2.6%，經季節調整料由320.77升至321.63。

在美國，今日公布業績的公司有：中汽系統(US.CAAS)、思科(US.CSCO)等。(wa)