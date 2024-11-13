13/11/2024 09:52

【美國大選】權立交接：特朗普重用鷹派，美媒形容吹響對華集結號

《經濟通通訊社13日專訊》美國當選總統特朗普為落實「美國優先」政策，正在物色外交、邊境、貿易、經濟領域的親信和鷹派人物入閣。在對華政策方面，美媒指他正在吹響鷹派集結號，準備將嚴詞抨擊中國的人士放到其政府的關鍵崗位。

彭博社分析指，特朗普集結鷹派人士，放出了全球兩個超級大國關係，未來幾年恐怕會愈發惡化的信號。特朗普已任命對華強硬的沃爾茲為白宮國安顧問，據指他還考慮重用被中國制裁的參議員盧比奧，出任國務卿要職，恐致中國「噩夢成真」。

特朗普已經提名的對華鷹派官員還包括，美國駐聯合國大使斯蒂芬尼克(Elise Stefanik)。她表示在任紐約州眾議員期間，反制「中共構成的國家安全和經濟威脅」是其頭等大事之一。(jf)