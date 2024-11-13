13/11/2024 10:06

【美國大選】權力交接：特朗普提名霍士新聞主持人任防長

《經濟通通訊社13日專訊》美國總統當選人特朗普周二（2日）宣布，提名退役軍人、霍士新聞節目主持人赫格賽斯(Pete Hegseth)為國防部長。

赫格塞斯曾於伊拉克及阿富汗服役，過去8年供職霍士新聞。特朗普表示：「赫格塞斯一生都是戰士，為軍隊和國家服務，是美國優先的真正信仰者。在他的掌舵下，敵人會受到警告，我們的軍隊將再次偉大，美國將永不退縮。」



*原民主黨女眾議員加巴德欲當防長*



較早前有消息指，在今次選戰中向特朗普投誠，加入共和黨的原民主黨女眾議員加巴德(Tulsi Gabbard)有意出任防長，或是中情局(CIA)局長。不過，特朗普此前已提名前國家情報總監雷克里夫(John Ratcliffe)出任CIA局長。料加巴德另有職務安排。(jf)