13/11/2024 10:19

滙豐亞太發行45億人民幣熊貓債券

《經濟通通訊社13日專訊》滙豐亞太宣布，在內地銀行間債券市場成功發行45億人民幣熊貓債。這次發行屬於滙豐亞太近日獲批合共100億人民幣債券發行計劃的一部分，也是自2015年以來第二次發行熊貓債。

本次發行的熊貓債為三年期，基本發行規模為30億人民幣，行使超額增發權後，集資額達45億人民幣，定價為2.15%，共錄得1.88倍超額認購。滙豐亞太將會把在岸市場籌集的資金匯至香港，用作滿足離岸市場企業對人民幣持續增長的需求，以及支持人民幣業務增長。

滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，這次熊貓債發行獲得境內外投資者相當正面的回應，反映投資者一直於在岸市場尋找高質素資產的投資機會，對此感到非常高興。與此同時，這次發行除了顯示滙豐積極滿足全球客戶對人民幣的需求，更重要是，再次印證滙豐推動內地資本市場發展的決心，並致力提升香港作為離岸人民幣中心的獨特地位。

針對這次發行，滙豐亞太獲得評級機構中誠信國際評定AAA的主體信用等級，評級展望為穩定，而相關熊貓債的信用等級為AAA。滙豐中國擔任這次發行的牽頭主承銷商及聯席簿記管理人。此前，滙豐亞太於2015年首次發行熊貓債，屬於首批境外金融機構發行人，當時集資10億人民幣。(bi)



