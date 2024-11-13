13/11/2024 19:08

《再戰明天》美國公布PPI，吉利聯想京東網易公布業績

《經濟通通訊社13日專訊》美國公布PPI，及吉利聯想京東網易公布業績，料為周四（14日）市場焦點。



*美聯儲官員發表講話，歐元區公布第三季GDP*



各國重要經濟活動方面，亞太經合組織(APEC)峰會舉行（至16日）。英國財政大臣里夫斯首次對金融和專業服務行業發表講話。周四本港時間4:30pm，歐洲央行副總裁德金多斯在一場活動上講話。晚上8:00pm，美聯儲理事庫格勒就「央行獨立性和經濟前景」發表講話。9:00pm，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員曼恩在專業經濟學家協會年會上發表講話。10:00pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金就經濟發表講話。



數據方面，周四8:30am（本港時間．下同），澳洲公布10月失業率，料維持於4.1%。 6:00pm，歐元區公布第三季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由0.2%擴大至0.4%，經季節調整年率升幅料由0.6%擴大至0.9%；9月工業生產年率料由0.1%逆轉至下滑2%，經季節調整月率料由1.8%逆轉至下滑1.4%。9:30pm，美國公布10月生產者物價指數，月率料由持平升上0.2%，年率升幅料由1.8%擴大至2.3%；連續申請失業救濟金人數料由189.2萬降至186.9萬；首次申請失業救濟金人數料由22.1萬降至22萬。



在本港，明日公布業績的公司有:吉利汽車(00175)、聯想集團(00992)、京東集團-SW(09618)、嗶哩嗶哩-W(09626)、網易-S(09999)等。(wa)