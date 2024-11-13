13/11/2024 11:20

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.81964 -0.381 一周 4.02702 -3.989 兩周 4.08262 -0.917 一個月 4.12536 -0.595 兩個月 4.31137 +0.214 三個月 4.3128 +0.286 六個月 4.18435 - 一年 4.08607 -0.214

《經濟通通訊社13日專訊》港元拆息今日無大變動，其中，隔夜息微跌至3.81964厘，見近一周新低，與樓按相關的一個月拆息連跌兩天，報4.12536厘。不過，反映銀行資金成本的三個月拆息連升五天，報4.3128厘，為10月25日後最高。六個月拆息維持4.18435厘，一年期降至4.08607厘。港元匯價今早在7.7765-7.7787之間上落，最新報7.7776，較前收市升0.006%。(cl)資料來源：香港銀行公會