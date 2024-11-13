13/11/2024 11:20
《港元利率》拆息偏軟一個月期兩連跌，但三個月息創近三周新高
《經濟通通訊社13日專訊》港元拆息今日無大變動，其中，隔夜息微跌至3.81964厘，見近一周新低，與樓按相關的一個月拆息連跌兩天，報4.12536厘。不過，反映銀行資金成本的三個月拆息連升五天，報4.3128厘，為10月25日後最高。
六個月拆息維持4.18435厘，一年期降至4.08607厘。
港元匯價今早在7.7765-7.7787之間上落，最新報7.7776，較前收市升0.006%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
六個月拆息維持4.18435厘，一年期降至4.08607厘。
港元匯價今早在7.7765-7.7787之間上落，最新報7.7776，較前收市升0.006%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.81964
|-0.381
|一周
|4.02702
|-3.989
|兩周
|4.08262
|-0.917
|一個月
|4.12536
|-0.595
|兩個月
|4.31137
|+0.214
|三個月
|4.3128
|+0.286
|六個月
|4.18435
|-
|一年
|4.08607
|-0.214
資料來源：香港銀行公會