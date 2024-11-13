13/11/2024 09:20

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1991 +64.00 1歐元/人民幣 7.6875 +234.00 100日圓/人民幣 4.6841 +31.00 1港元/人民幣 0.9255 +4.90 1英鎊/人民幣 9.2221 -324.00 1澳元/人民幣 4.7253 -29.00 1紐元/人民幣 4.2889 -17.00 1新加坡/人民幣 5.4089 +151.00 1瑞郎/人民幣 8.2073 +398.00 1加元/人民幣 5.1915 +271.00 1人民幣/林吉特 0.6131 -0.80 1人民幣/俄羅斯盧布 13.5819 +2468.00 1人民幣/南非蘭特 2.5013 +86.00 1人民幣/韓元 194.5700 -14.00

《經濟通通訊社13日專訊》美國共和黨橫掃國會的概率越來越高，該國重新回到通脹的可能性也在上升，美指和美債收益率均延續強勢，監管重啟過濾舉措以緩和跌勢。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1991，較上個交易日跌64點子，三連跌，創去年9月11日以來逾十四個月新低，與市場預測偏離大幅擴大至逾310點，上個交易日報7.1927。