13/11/2024 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶64點子報7.1991，續創14月低
《經濟通通訊社13日專訊》美國共和黨橫掃國會的概率越來越高，該國重新回到通脹的可能性也在上升，美指和美債收益率均延續強勢，監管重啟過濾舉措以緩和跌勢。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1991，較上個交易日跌64點子，三連跌，創去年9月11日以來逾十四個月新低，與市場預測偏離大幅擴大至逾310點，上個交易日報7.1927。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1991
|+64.00
|1歐元/人民幣
|7.6875
|+234.00
|100日圓/人民幣
|4.6841
|+31.00
|1港元/人民幣
|0.9255
|+4.90
|1英鎊/人民幣
|9.2221
|-324.00
|1澳元/人民幣
|4.7253
|-29.00
|1紐元/人民幣
|4.2889
|-17.00
|1新加坡/人民幣
|5.4089
|+151.00
|1瑞郎/人民幣
|8.2073
|+398.00
|1加元/人民幣
|5.1915
|+271.00
|1人民幣/林吉特
|0.6131
|-0.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|13.5819
|+2468.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5013
|+86.00
|1人民幣/韓元
|194.5700
|-14.00