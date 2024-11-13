13/11/2024 09:25

【傾力救市】置換存量隱性債務的再融資債券，河南首發318億元

《經濟通通訊社13日專訊》河南省財政廳昨日（12日）發布通知，擬於本周五（15日）發行2024年河南省政府再融資一般債券（五期）和再融資專項債券（十一期），其中再融資債券計劃發行規模為318.169億元(人民幣．下同)，期限為10年，用途為「置換存量隱性債務」。這意味著地方政府即將啟動新一輪存量隱性債務置換工作。



本次擬發行的第十一期河南省政府再融資專項債券信披文件說明，財政部已經向地方下達6萬億元分地區限額。根據安排，這6萬億元地方政府債務限額全部安排為專項債務限額，一次報批，分三年實施。2024至2026年每年2萬億元，支持地方用於置換各類隱性債。



財政部部長藍佛安在上周五（8日）表示，這次置換，通過近三年密集安排8.4萬億元，顯著降低了近幾年地方需消化的隱性債務規模，讓地方卸下包袱、輕裝上陣。同時，由於法定債務利率大大低於隱性債務利率，置換後將大幅節約地方利息支出，估算五年累計可節約6000億元左右。(lc)