13/11/2024 09:35

【聚焦人幣】監管啟動過濾緩和貶勢，人幣即期開市升127點子

《經濟通通訊社13日專訊》美國共和黨橫掃國會的概率越來越高，該國重新回到通脹的可能性也在上升，美指和美債收益率均延續強勢，監管重啟過濾舉措以緩和跌勢。人民幣兌一美元中間價今報7.1991，較上個交易日跌64點子，三連跌，創去年9月11日以來逾十四個月新低，與市場預測偏離大幅擴大至逾310點，上個交易日報7.1927。

中間價公布後，離岸人民幣兌美元(CNH)大幅反彈近200點，回到7.23附近。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開127點子，報7.2251，上個交易日即期匯率收盤報7.2378。

《路透》指出，由於共和黨大概率橫掃參眾兩院，加上特朗普新一屆政府班底不斷明確，對華強硬底色更濃，人民幣面臨的壓力有增無減。中間價自8月以來首次重啟過濾，表明監管層對當前中間價下跌過快感到不安。

交易員表示，當前市場還未定價高關稅，估計人民幣還有下跌空間，何況當前的人民幣匯率相對非美貨幣表現仍偏強。

另外，兩位美聯儲官員周二表示，美聯儲的政策利率繼續對堅韌的勞動力市場以及通脹起到抑製作用，這一觀點似乎支持繼續降息。這兩位官員都暗示，尚不能判斷降息的速度和幅度。

美國勞工部周三將發布10月消費者物價指數，分析師預計剔除能源和食品價格的基礎通脹仍將維持在高位。根據《路透》調查，預計10月份美國總體CPI環比增長0.2%，增幅與前一個月持平；但預期同比CPI增幅為2.6%，前月為2.4%。(sl)



