13/11/2024 16:54

【聚焦人幣】人幣即期收升126點子止三連跌，報7.2252

《經濟通通訊社13日專訊》官方中間價自8月以來首次重啟過濾，遠低於7.23上方的預期，監管強烈抑制美元升值勢頭，令多頭受挫。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日高開高走，盤中漲幅一度超過200點，最終收報7.2252，較上個交易日4時30分收盤價升126點子，止三連跌，脫離近三個半月低位，全日在7.2142至7.2269之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升96點子，報7.2344。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1991，較上個交易日跌64點子，三連跌，創去年9月11日以來逾十四個月新低，與市場預測偏離大幅擴大至逾310點，上個交易日報7.1927。



市場人士表示，特朗普新班子或表明未來中美關係會更緊張，人民幣反彈力度料受限；關注稍晚美國通脹數據，以尋找美聯儲未來降息節奏的更多線索。



一外資行交易員指出，12月中國還有中央政治局會議，人民幣貶值速度應該會放緩。



瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰認為，後續美國採取高關稅仍可能加劇人民幣貶值，而現階段放任貶值可能會有風險；市場加碼押注「特朗普交易」，可能導致人民幣貶幅過大。(sl)