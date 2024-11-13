13/11/2024 11:56

【傾力救市】10月居民存款少5700億，分析指流向股票、基金

《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行周一(11日)公布的數據顯示，10月居民存款較9月大幅下降5700億元(人民幣．下同)，同時廣義貨幣(M2)同比增速加快至7.5%，加上非銀行業金融機構存款按月增加1.08萬億元，內媒《上海證券報》認為，在一攬子增量政策出台後的首月，居民配置股票、基金等資管產品的情緒正在升溫。



非銀行業金融機構主要是指券商、基金、信託、保險等機構，人行統計的非銀存款主要包括這些機構託管在銀行的帳戶資金，如證券公司的保證金存款，基金交易結算資金等。因此，對於10月「居民存款去哪了」的問題，報道認為「購買股票、基金或為資金的主要去向」。



報道引述光大證券金融業首席分析師王一峰稱，10月股市回暖帶來的資金虹吸效應顯現，居民存款向證券保證金存款轉移，表現為一般存款與非銀存款的「蹺蹺板」效應增強。中金公司研究部也認為，10月存款端一個很明顯的特點是，居民與企業存款流向非銀機構；9月底以來一系列政策起到預期引導的效果，股市樓市成交量均明顯增長，並帶動貨幣供應回升。(sl)