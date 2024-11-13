13/11/2024 17:48

【傾力救市】證監部門傳與全球銀行加密互動，了解對刺激舉措看法

《經濟通通訊社13日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，中國證券監管機構加大了與全球銀行互動的頻率，將季度討論改為每周或即時徵詢，旨在收集對近期刺激舉措的看法。



知情人士稱，過去幾周，該監管機構特別關注全球銀行調整對中國經濟的預測，以及分析每日資金流向以了解外國投資趨勢。知情人士並提到，在與其中一家銀行的討論中，監管機構就如何提振外國信心和對中國資產的興​​趣尋求建言。這些銀行建議，舉辦國際路演，以澄清新政策並加強與市場的溝通。



報道指，中國證監會沒有回應置評請求。



報道認為，收集數據和回饋的舉動表明，北京方面在重振經濟上越來越緊迫。



人民銀行曾在上周三(6日)與外資金融機構代表舉行座談會，包括滙豐、渣打和花旗等銀行的負責人參會。人行行長潘功勝表示，將繼續堅持實施支持性的貨幣政策，拓展境內外金融市場互聯互通，加強與市場溝通。(sl)



