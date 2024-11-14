14/11/2024 17:02

《外圍焦點》歐元區公布第三季GDP，美國公布PPI

《經濟通通訊社14日專訊》美國10月消費物價指數(CPI)按年升2.6%，符合市場預期，強化市場對聯儲局繼續減息的押注，但候任總統特朗普全面起用鷹派人士入閣，增加投資者對政治前景不安，美股三大指數昨日各有升跌。道指收市升47.21點或0.11%，報43958.19點；標普500指數升1.39點或0.02%，報5985.38點；納指跌50.66點或0.26%，報19230.74點。港股方面，恒生指數收市報19435，跌387點或2%，成交1733億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，美聯儲理事庫格勒就「央行獨立性和經濟前景」發表講話。9:00pm，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員曼恩在專業經濟學家協會年會上發表講話。10:00pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金就經濟發表講話。15日凌晨2:30am，歐洲央行執委施納貝爾參加題為「重新評估應對當前和未來挑戰的政策工具」的政策討論會。3:00am，歐洲央行總裁拉加德在一場頒獎典禮上發表講話。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布第三季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由0.2%擴大至0.4%，經季節調整年率升幅料由0.6%擴大至0.9%；9月工業生產年率料由0.1%逆轉至下滑2%，經季節調整月率料由1.8%逆轉至下滑1.4%。9:30pm，美國公布10月生產者物價指數，月率料由持平升上0.2%，年率升幅料由1.8%擴大至2.3%；連續申請失業救濟金人數料由189.2萬降至187.3萬；首次申請失業救濟金人數料由22.1萬降至22萬。



在美國，今日公布業績的公司有：嗶哩嗶哩(US.BILI)、凱信遠達醫藥(US.CASI)、網易有道(US.DAO)、迪士尼(US.DIS)、東方安防(US.EAST)、京東(US.JD)、極光(US.JG)、網易(US.NTES)、金融壹賬通(US.OCFT)、昱輝陽光(US.SOL)等。(wa)