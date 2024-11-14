14/11/2024 09:24

【美國大選】權力交接：對華鷹派盧比奧正式獲提名為國務卿

《經濟通通訊社14日專訊》美國當選總統特朗普周三（13日）正式宣布，提名佛羅里達州參議員盧比奧為新政府的國務卿。此前呼聲極高的前民主黨女將加巴德，則被提名為國家情報總監。

特朗普在聲明中稱：「盧比奧是一位受人尊敬的領袖，也是強大的自由聲音。他將成為我們國家的強大捍衛者，成為我們盟友的真正朋友，成為永不屈服於我們對手的無畏戰士。」

對華鷹派的盧比奧出生於邁阿密古巴移民家庭，自2011年以來一直在美國參議院中代表佛羅里達州。在此之前他曾擔任該州眾議院議長。

此外，共和黨極端保守派的蓋茨(Matt Gaetz)獲提名為司法部長。重奪參議院控制權的共和黨，周三舉行不記名投票，南達科他州參議員圖恩(John Thune)擊敗另外兩名候選人，當選共和黨參議院多數黨領袖。(jf)