14/11/2024 09:34

【美國大選】權力交接：拜登在白宮會晤特朗普，籲繼續支持烏克蘭

《經濟通通訊社14日專訊》美國總統拜登周三（13日）在白宮與當選總統特朗普，在大選後首次會面，討論權力交接，歷時大約兩個小時。

白宮發言人讓皮埃爾形容，拜登和特朗普進行了實質性會面，雙方討論了國家安全和國內政策問題，而拜登亦提出在過渡期間國會需要處理的重要事項，包括為政府運作和救災資金撥款等。而拜登亦向特朗普重申，會確保和平有序完成權力交接。

白宮國家安全顧問沙利文透露，拜登向特朗普表示，支持烏克蘭符合美國的國家安全利益，因為強大而穩定的歐洲將防止美國被拖入戰爭。拜登亦向特朗普提及在加沙被扣押的美國人質問題，表示美方已準備合作，以達成釋放人質的協議。(jf)