14/11/2024 14:04

【美國大選】權力交接：共和黨控制眾院，消除國會彈劾特朗普威脅

《經濟通通訊社14日專訊》美國CNN和NBC News周三（13日）報道，共和黨在眾院已穩操勝劵，將在435個席位中至少獲得218席，大大削弱了民主黨在明年稅法修訂時，制約當選總統特朗普的希望。



由於共和黨同時取得參眾兩院控制權，也意味著特朗普上任後受到的權力約束會更小。共和黨的勝利也消除了國會調查特朗普的威脅。在他的第一個任期內，他兩次被眾議院彈劾，但未被參議院通過。



*特朗普支持議長約翰遜續任*



特朗普周三前往華盛頓會見了眾議院共和黨人，並支持議長約翰遜續任。特朗普希望延續其第一個任期批准的減稅計劃，他在競選時承諾還會實施更多減稅行動。



眾議院共和黨人當晚還批准了一項規定，將提高罷免眾議院議長動議的門檻，從一名眾議員增至九名。(jf)