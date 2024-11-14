14/11/2024 09:55

【傾力救市】青島金監局：五家AIC落地基金6隻總規模140億

《經濟通通訊社14日專訊》青島金融監管局發布，落實一攬子增量政策，支持青島經濟穩健向好。在推進房地產融資協調機制方面，截至10月末，青島「白名單」項目共181個，審批授信809億元(人民幣．下同)；在金融資產投資公司（AIC）股權投資試點方面，截至11月1日，五家金融資產投資公司均已與青島市簽訂戰略合作協議，落地基金6隻、規劃總規模140億元。

AIC，又稱金融資產投資公司，是在境內設立的主要從事銀行債權轉股權及配套支持業務的非銀行金融機構，主要利潤來源是股權分紅和資本市場退出收益。2024年6月，國務院辦公廳印發「創投十七條」，提出要擴大金融資產投資公司直接股權投資試點範圍。9月24日，國家金融監督管理總局發布《關於擴大金融資產投資公司股權投資試點範圍的通知》，將試點範圍擴大至青島等18個大中型城市。