14/11/2024 19:30

《再戰明天》中國公布工業生產等數據，石藥阿里公布業績

《經濟通通訊社14日專訊》中國公布工業生產等數據，及石藥阿里公布業績，料為周五（15日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐洲經濟暨財政事務理事會(ECOFIN)(預算)會議舉行。日本首相石破茂將在亞太經濟合作組織(APEC)會議期間與中國國家主席習近平會晤。周五本港時間8:30am，澳洲央行助理總裁瓊斯參加澳洲證券和投資委員會(ASIC)年度論壇的小組討論會。晚上7:30pm，歐洲央行銀行監管委員會委員麥考爾參加歐洲監管當局高級別會議的小組討論。



*日本英國公布第三季GDP，美國公布零售銷售等數據*



數據方面，周五7:50am（本港時間．下同），日本公布第三季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由0.7%收窄至0.2%。10:00am，中國公布10月工業生產，年率升幅料由5.4%擴大至5.6%，年初至今年率升幅料由5.8%收窄至5.7%；10月零售銷售年率升幅料由3.2%擴大至3.8%，年初至今年率升幅料由3.3%擴大至3.4%；10月失業率料維持於5.1%。12:30pm，日本公布9月產能利用率；9月工業生產。3:00pm，英國公布第三季出口，季率料由下滑0.3%改善至升1.1%；第三季國內生產總值季率升幅料由0.5%收窄至0.2%，年率升幅料由0.7%擴大至1%；第三季進口季率料由6.3%逆轉至下滑0.8%；9月服務業指數月率升幅料由0.1%擴大至0.2%；9月工業生產年率跌幅料由1.6%收窄至1.1%，月率升幅料由0.5%收窄至0.1%。同一時間，德國公布10月批發物價。4:30pm，香港公布第三季本地生產總值，年率升幅料由3.3%收窄至1.8%，經季節調整季率料由0.4%逆轉至下滑1.1%。



9:30pm，美國公布10月出口物價，月率跌幅料由0.7%收窄至0.1%，年率跌幅料由2.1%收窄至1.7%；10月進口物價月率跌幅料由0.4%收窄至0.1%，年率料由下滑0.1%改善至升0.3%；10月零售銷售月率升幅料由0.4%收窄至0.3%；11月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料維持不變。10:15pm，美國公布10月產能利用率，料由77.5%降至77.1%；10月工業生產月率跌幅料維持於0.3%。

在本港，明日公布業績的公司有:石藥集團(01093)、阿里巴巴-W(09988)等。(wa)