14/11/2024 14:35
《港元利率》一個月拆息回升至4.14厘，三個月期見一個月高
《經濟通通訊社14日專訊》天文台今早10時20分改發三號強風信號，取代八號烈風或暴風信號。根據銀行公會下午2時半公布的數字，港元拆息普遍走高，其中，隔夜息回升11基點至3.93024厘，與樓按相關的一個月拆息亦結束兩連跌，報4.13911厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息連升六天，報4.32417厘，為10月15日後最高。
六個月拆息維持4.18435厘，一年期升至4.10994厘。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息連升六天，報4.32417厘，為10月15日後最高。
六個月拆息維持4.18435厘，一年期升至4.10994厘。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.93024
|+11.06
|一周
|4.04714
|+2.012
|兩周
|4.05
|-3.262
|一個月
|4.13911
|+1.375
|兩個月
|4.32417
|+1.28
|三個月
|4.32417
|+1.137
|六個月
|4.18435
|-
|一年
|4.10994
|+2.387
資料來源：香港銀行公會