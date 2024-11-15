14/11/2024 14:35

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.93024 +11.06 一周 4.04714 +2.012 兩周 4.05 -3.262 一個月 4.13911 +1.375 兩個月 4.32417 +1.28 三個月 4.32417 +1.137 六個月 4.18435 - 一年 4.10994 +2.387

《經濟通通訊社14日專訊》天文台今早10時20分改發三號強風信號，取代八號烈風或暴風信號。根據銀行公會下午2時半公布的數字，港元拆息普遍走高，其中，隔夜息回升11基點至3.93024厘，與樓按相關的一個月拆息亦結束兩連跌，報4.13911厘。反映銀行資金成本的三個月拆息連升六天，報4.32417厘，為10月15日後最高。六個月拆息維持4.18435厘，一年期升至4.10994厘。(cl)資料來源：香港銀行公會