14/11/2024 17:07

《神州經脈》新能源車產量破千萬，房產稅收降，保交房285萬套

《神州經脈》今日（14日）A股市場縮量調整，滬綜指低開低走，全日收跌1.73%，報3379.84點，又失3400點，深成指亦軟2.83%，創業板指更挫3.4%；成交繼續縮量，兩市全天成交1.84萬億元（人民幣．下同），近兩周來首次跌落2萬億元水平，較上個交易日減1707億元或8.5%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2409，較上個交易日4時30分收盤價跌157點子，創8月1日以來近三個半月新低，全日在7.2291至7.2463之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1966，較上個交易日升25點子，止三連跌，暫脫離14個月低位，上個交易日報7.1991。 中間價較市場預測水平強360點，偏離幅度比昨日更大，顯示監管強力過濾以應對外部強美元壓力。



*今日新聞精選*



1. 住房城鄉建設部表示，全國保交房工作推進有力，截至11月13日，全國已交付285萬套，對市場預期帶來明顯改變。其中，上海、福建、甘肅、黑龍江、河北承德、江蘇徐州等74個省市保交房交付率已超八成，貴州六盤水、福建廈門、湖北鄂州等24個城市保交房交付率已超九成，江西新余、甘肅金昌等6個城市保交房項目交付率已達100%。此外，截至10月31日，白名單項目貸款審批通過金額超3萬億元。



2. 房地產稅收政策調整正式落地，其中，契稅徵收幅度降至1%-2%，且分類標準從90平米提升至140平米，一線城市也不再區別對待。增值稅則明確一線城市取消普宅非普宅後適用其他地區的持有滿兩年免徵政策。有分析人士認為，政策落地將進一步降低置業成本，利好改善性住房需求，但力度略遜於市場預期，僅為「邊際利好」，後續期待政策能繼續拾階而上，例如不考慮持有年限即免徵增值稅等。



3. 據《央視新聞》引述中國汽車工業協會報道，今天上午，中國新能源汽車年產量首次突破1000萬輛，成為全球首個新能源汽車年度達產1000萬輛的國家。統計顯示，2013年是中國新能源汽車產銷量納入統計體系的第一年，當年的產量僅1.8萬輛。2018年，年產量達到百萬量級，再到2022年，年度達產超過500萬輛，直到今天，首次突破1000萬輛的里程碑，比去年全年958.7萬輛的產量增加了4.3%。專家預計，這數字到年底有望超過1200萬輛。



4. 據《彭博》報道，中國已於沙特以分別高於同期限美債1個和3個點的利率，發行了3年期和5年期的美元主權債，籌資20億美元。報道引述知情人士指，本次認購規模超過400億美元，即發行規模的20倍；又引述交易員稱，這些債券周四在納斯達克杜拜和香港交易所上市交易後，其殖利率降至同期限美債之下，殖利率溢價分別跌至-24和-25個基點左右。



5. 據外電報道，美國聯邦調查局(FBI)和美國網路安全和基礎設施安全局(CISA)13日發出聯合聲明指，與中國有關的黑客入侵了美國多家電信公司的網絡，竊取了本應提供給美國執法機構的監控數據。在北京，外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，中方在網絡安全問題上的立場是一貫的，中國沒有興趣利用網絡干涉別國的內政，更反對出於政治目的散布與中國相關的虛假信息。



6. 紫金礦業的哥倫比亞武里蒂卡金礦據報去年被當地販毒集團掠奪了超過3.2噸黃金，價值約2億美元。內媒引述紫金礦業方面回應稱，該礦山被盜採數量實際上難以統計；當地上一屆政府打擊非法開採力度較大，惟現任執政者2022年下半年上台後，礦區的安全形勢顯著惡化，執法和警力不足導致當地非法採礦事件大幅增加。不過，近兩年該礦山產量持續增長，今年亦已完成全年8.6噸產量計劃的87%，盜採對公司業績影響較小。



7. 2025屆全國普通高校畢業生規模預計達1222萬人，同比增加43萬人。教育部表示，將做好2025屆高校畢業生就業工作，配合相關部門依法嚴厲打擊虛假招聘、惡意解約等違法違規行為，切實維護畢業生權益。



8. 珠海市體育中心11日發生駕車惡意撞人事件造成35死43傷，全國震驚。公安部及珠海市均舉行會議要求迅速查明案情，依法嚴懲兇手，並要更加深入細緻做好婚姻家庭、鄰里糾紛、涉法涉訴、涉農涉土、涉眾金融、房產物業等各類矛盾糾紛排查化解，最大限度地把矛盾和問題化解在基層、處置在源頭，動態消除隱患，嚴防發生極端案件。北京市亦表示，要全力確保首都安全穩定和群眾生命財產安全，深入做好矛盾糾紛排查化解。(sl)