14/11/2024 08:57

【傾力救市】中證報：多項指標釋放經濟活力增強信號

《經濟通通訊社14日專訊》官媒《中國證券報》今日頭版文章指出，隨著存量政策加快落實，疊加一攬子增量政策持續落地，近日發布的製造業採購經理指數(PMI)、中小企業發展指數、電商物流指數、線下消費熱度指數、工程機械開工率等多個指標，釋放出經濟活力增強的積極訊號。

其中，作為經濟運行的先行指標，製造業PMI率先釋放積極訊號。國家統計局的數據顯示，10月製造業PMI為50.1%，較9月上升0.3個百分點，升至擴張區間。

作為反映中小企業經濟運行狀況的10月中國中小企業發展指數為89，較9月上升0.3點，為今年以來最大升幅。



*消費活力持續釋放*



消費方面，中國物流與採購聯合會11日發布的數據顯示，10月中國電商物流指數為115點，較9月回升0.6點。電商物流總業務量指數達到133.7點，比9月提高2.5點，為近5年內新高。

線下消費活力也在持續改善。國家信息中心基於全國主要城市代表性商圈人流量數據構建的數據顯示，10月線下消費熱度指數同比增長8.2%，較上月提升2.9個百分點，且增速連續兩個月穩步提升，特別是以住宿、餐飲為代表的生活服務消費加速回暖，消費活力持續改善。

整體來看，中國商業聯合會最新數據顯示，11月中國零售業景氣指數為51%，同比上升0.2個百分點。



*投資保持穩健*



投資方面，作為基建投資的「風向標」，最新公布的工程機械開工率、挖掘機銷量等指標映射出投資保持穩健態勢。

國家信息中心最新數據顯示，10月，反映工程建設熱度的工程機械開工率環比提升了1.6個百分點，說明全國各地在建項目穩步推進。

另外，據中國工程機械工業協會對挖掘機主要製造企業的統計，10月份銷售各類挖掘機16791台，同比增長15.1%。其中，國內銷量8266台，同比增長21.6%；出口量8525台，同比增長9.46%。挖掘機銷售實現同比增長預示著基建投資加快。(lc)