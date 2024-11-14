14/11/2024 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶39點子，報7.2291

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1966，較上個交易日升25點子，止三連跌，暫脫離14個月低位，上個交易日報7.1991。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開39點子，報7.2291，上個交易日即期匯率收盤報7.2252。

美國最新公布數據顯示，10月消費物價指數(CPI)按年升2.6%，較前值高0.2個百分點，符合市場預期，提升市場對聯儲局繼續減息的押注。扣除食品和能源成本的核心CPI按年升3.3%，按月升0.3%，兩者跟前值相同，均符合市場預期。

今早美元指數上漲至2023年11月以來的最高點，達到106.54；美國10年期公債殖利率上升至4.483%，創下自7月1以來的最高水平。(sl)