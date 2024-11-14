14/11/2024 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收跌157點子穿7.24，刷三個月半低

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2409，較上個交易日4時30分收盤價跌157點子，創8月1日以來近三個半月新低，全日在7.2291至7.2463之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌136點子，報7.2551。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1966，較上個交易日升25點子，止三連跌，暫脫離14個月低位，上個交易日報7.1991。



中間價較市場預測水平強360點，偏離幅度比昨日更大，顯示監管強力過濾以應對外部強美元壓力。市場人士表示，美元指數已攀升至一年高位，監管再次通過強勢中間價維穩市場預期，短期人民幣跌勢料不會加快，但貶值壓力可能積累。



星展銀行報告認為，人民幣大幅貶值應對美國可能加徵關稅的必要性不大，中國央行將通過中間價等措施來穩定人民幣市場預期。與其他亞洲貨幣相比，預計人民幣兌美元的貶值幅度不會過大。



美國10月消費者物價一如預期上漲，因房租等居住成本上升，近幾個月來美國向低通脹邁進的步伐有所放緩，這可能導致美聯儲明年的降息次數減少。



根據芝商所的FedWatch工具，金融市場認為美聯儲在12月17-18日的政策會議上降息25個基點的概率約為82.3%，高於數據公布前的58.7%。維持利率不變的概率約為17.7%，低於此前的41.3%。(sl)