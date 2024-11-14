14/11/2024 09:53

【聚焦人幣】人行下周三在香港發行兩期限共450億元人民幣央票

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公告，為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣殖利率曲線，人行將於2024年11月20日（下周三）透過香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）債券投標平台，招標發行2024年第十期和第十一期中央銀行票據。



第十期中央銀行票據期限3個月（91天），為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為人民幣300億元，起息日為2024年11月22日，到期日為2025年2月21日，到期日遇假日順延。



第十一期中央銀行票據期限1年，為固定利率附息債券，每半年付息一次，發行量為人民幣150億元，起息日為2024年11月22日，到期日為2025年11月22日，到期日遇假日順延。



以上兩期中央銀行票據面額均為100元，採用荷蘭式招標方式發行，招標標的為利率。(sl)