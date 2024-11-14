14/11/2024 14:11

【數據前瞻】機構料10月工業增加值及消費增速加快，創近月新高

《經濟通通訊社14日專訊》國家統計局將於明日公布10月工業增加值、社會消費品零售總額及首10月固定資產投資數據。《路透》綜合約40家機構預估中值顯示，在一連串政策組合拳提振下，中國10月內需顯現回暖跡象，製造業活動進一步增強，預計當月規模以上工業增加值同比增速將由9月的5.4%加快至5.6%，創五個月最大增幅。



同時，隨著以舊換新政策效果繼續釋放，疊加國慶中秋假期及「雙11」啟動提前至10月等，10月社會消費品零售總額同比增速亦料由3.2%明顯加快至3.8%，創八個月最大增幅。投資方面，加力支持「兩新」政策有望繼續支撐資本支出，預計1-10月固定資產投資增速微擴0.1個百分點至3.5%。



*機構：首10月固投增速料小幅改善*



華泰證券宏觀研究團隊稱，高頻指標顯示大多工業生產指標環比回升、同比亦小幅上行，但建築鋼材成交量同比降幅從9月的17.4%走闊至20.8%、或顯示建築業活動回暖較滯後。



投資方面，中信證券宏觀與政策首席分析師楊帆預計，廣義基建和狹義基建增速可能延續分化，截至10月末，年內專項債額度基本發行完畢，兩萬多億元人民幣可用資金預計會對四季度廣義基建投資增速形成支撐；但10月基建實物工作量指標和建築業PMI仍偏弱，預計狹義基建投資增速仍會偏低。製造業投資預計會保持較高增速，房地產開發投資降幅則料有所收窄，整體看，預計1-10月整體固定資產投資同比增速可能小幅改善至3.5%。



消費方面，花旗預計10月社會消費品零售總額同比有望進一步回升至3.8%，汽車銷售得益於以舊換新政策有望進一步增長，在政府補貼和提前開始的「雙11」購物節提振下，家電及智能手機銷售也有望保持強勢。(sl)