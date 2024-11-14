14/11/2024 15:56

哥倫比亞金礦被盜採超3噸，紫金：礦區安全惡化，對業績影響較小

《經濟通通訊社14日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)的哥倫比亞武里蒂卡金礦據報去年被當地販毒集團掠奪了超過3.2噸黃金，價值約2億美元。內媒《第一財經》記者致電紫金礦業董秘辦，公司相關負責人表示，盜採情況在紫金礦業2020年進入該礦山之前已經存在，因盜採者是打洞進入，實際非法開採數量難以統計。該負責人並指，當地上一屆政府打擊非法開採力度較大，惟現任執政者對非法開採的態度較為「曖昧」。不過，近兩年哥倫比亞礦山產量持續增長，盜採對公司業績影響較小。



據紫金礦業網站介紹，公司於2020年完成大陸黃金69.28%股份收購，而大陸黃金100%持有哥倫比亞武里蒂卡金礦權益。



*紫金礦業：新政府上台後礦區安全形勢顯著惡化*



內媒《每日經濟新聞》亦向紫金礦業核實消息。報道引述紫金礦業方面回應稱，紫金及其子公司大陸黃金長期以來一直專注於維持涉事武里蒂卡金礦的安全，該礦在2020年3月被紫金收購後，大陸黃金與哥倫比亞政府簽署了安全保衛協議，以保障礦山及其周邊區域的安全。然而，自2022年下半年新一屆政府上台後，礦區的安全形勢顯著惡化。執法和警力不足導致當地非法採礦事件大幅增加。



紫金礦業方面強調，雖然礦山生產經營受到一定影響，但在現場團隊努力之下，大陸黃金仍在2023年產金8.3噸，並且2024年截至三季度已生產黃金7.5噸，完成全年8.6噸產量計劃的87%。大陸黃金持續向哥倫比亞國防部及國家和地方軍警通報礦區情況，積極尋求協助，並通過媒體輿論發聲，譴責非法採礦行為。(sl)