14/11/2024 14:52

《Ａ股焦點》紫金A跌2%，哥倫比亞金礦遭掠奪逾3.2噸黃金

《經濟通通訊社14日專訊》美媒《華爾街日報》近日報道指，紫金礦業(02899)(滬:601899)在哥倫比亞的一處金礦遭當地販毒集團控制了一段礦道，去年該販毒集團聘用約2000名非法礦工從該礦道掠奪了超過3.2噸黃金，價值約2億美元，相當於該礦總產量的38%。紫金礦業一方還有2名保安人員遇害、數人受傷。



《鳳凰網財經》今日引述紫金礦業董秘方面回應稱，哥倫比亞是一個非法採礦非常猖獗的地方，「我們在哥倫比亞礦的核心區還是在自己手裏，去年採了8噸多，今年到現在也完成了任務，不受影響，不過，外圍可能是會有被盜採的」。



紫金礦業AH股價均受挫，A股現跌2.3%，報15.64元人民幣；H股現挫3.6%，報14.44港元。(sl)