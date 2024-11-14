14/11/2024 13:29

【美國大選】巨鯨級神秘客豪賭特朗普勝選，獲8500萬美元暴利

《經濟通通訊社14日專訊》一名法國神秘投資者因成功押注特朗普贏得總統大選，獲約8500萬美元暴利，被譽為「特朗普巨鯨」。

區塊鏈分析公司Chainalysis表示，這名投資者在Polymarket上擁有11個賬戶。這些賬戶一直在系統性買入押注特朗普獲勝的合約，全部賬戶的下注金額超過7000萬美元。

特朗普勝出後，他的總利潤約為8500萬美元。平台表示，該名投資者是法國國民，擁有豐富的交易經驗和金融服務背景。

Polymarket是一個基於虛擬貨幣的博彩平台，近幾個月來，隨著押注者紛紛湧入該平台投注，Polymarket人氣飆升。(rc)