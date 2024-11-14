14/11/2024 13:57

【外圍經濟】日圓兌美元匯率一度跌至156，為7月以來首次

《經濟通通訊社14日專訊》日圓兌美元持續下跌，一度跌至每美元兌156日圓，為7月以來的最低水平。每美元現兌155.98日圓。



*日本資本外流局面持續，加劇日圓貶值壓力*



許多日圓觀察人士預計，日美息差仍然是導致日圓持續走弱的原因所在，尤其是特朗普主張的政策可能會引發通脹。

日本第三季度經常項目盈餘為8.97萬億日圓（575億美元），但被直接投資和證券投資外流所抵消。受投資者平倉日圓融資套利交易推動，日圓兌美元9月飆升至14個月高點，但此後下跌了約10%。

美國銀行駐東京的日本外匯和利率策略主管Shusuke Yamada表示，直接投資和證券投資正在抵消經常項目盈餘，限制了日圓的潛在漲幅。由於盈餘很大一部分來自基本收入，並被再投資於海外，因此如果只看經常項目餘額，很容易被引入歧途。



*內田真一：日本金融體系保持穩定*



此外，日本央行副行長內田真一表示，日本金融體系保持穩定，銀行具有充足的資本基礎和穩定的融資渠道。

他引述日本央行的半年度金融系統報告指出，從長期來看，利率上升可能有助提高銀行的利潤，而短期內可能暫時壓縮部分銀行的利潤率。(rc)