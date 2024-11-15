15/11/2024 17:09

《外圍焦點》美國公布進出口物價及零售銷售等數據

《經濟通通訊社15日專訊》美聯儲局主席鮑威爾昨日在達拉斯發表鷹派講話，稱「不需急於減息」，打壓市場的降息預期，美股三大指數應聲下跌。道指跌207.33點或0.47%，報43750.86點；標普500指數跌36.21點或0.60%，報5949.17點；納指跌123.07點或0.64%，報19107.65點。港股方面，恒生指數收市報19426，跌9點，成交1555億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:30pm，歐洲央行銀行監管委員會委員麥考爾參加歐洲監管當局高級別會議的小組討論。10:00pm，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯在該行第68屆經濟會議上開場致辭。11:15pm，歐洲央行執委奇波洛內在CER Ditchley Park會議主持關於生產率的小組討論。11:30pm，歐洲央行執委連恩主持一場小組政策討論會；約於同一時間，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯接受彭博電視採訪。16日凌晨2:15am，紐約聯邦儲備銀行發布總裁威廉姆斯在一場活動中的開場致辭。



數據方面，今晚9:30pm，美國公布10月出口物價，月率跌幅料由0.7%收窄至0.1%，年率跌幅料由2.1%收窄至1.7%；10月進口物價月率跌幅料由0.4%收窄至0.1%，年率料由下滑0.1%改善至升0.3%；10月零售銷售月率升幅料由0.4%收窄至0.3%；11月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料維持不變。10:15pm，美國公布10月產能利用率，料由77.5%降至77.1%；10月工業生產月率跌幅料由0.3%擴大至0.4%。



在美國，今日公布業績的公司有：阿里巴巴(US.BABA)、霧芯科技(US.RLX)等。(wa)