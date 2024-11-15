15/11/2024 08:11

中國黃金國際第三季同比虧轉賺2790萬美元，收入增三倍

《經濟通通訊社15日專訊》中國黃金國際(02099)公布，截至2024年9月30日止第三季轉虧為盈，錄得淨利潤達2790萬美元，上年同期的淨虧損3080萬美元。收入則較上年增加309%至2.55億美元。



礦山經營轉虧為盈錄得溢利為4680萬美元，上年同期的礦山錄得經營虧損達1430萬美元；黃金產量由2023年同期的3.311萬盎司，增加51%至5.016萬盎司；銅產量為3830萬磅（約1.74萬噸），上年同期的銅產量為零。



截至2024年9月底頭九個月，公司錄得淨虧損收窄至300萬美元，上年同期的淨虧損則達550萬美元；收入由上年同期的3.88億美元，增加19%至期內的4.63億美元。礦山經營利潤由2023年同期的8230萬美元，減少至6480萬美元。黃金產量由上年同期的12.25萬盎司，減少17%至10.23萬盎司；銅產量由上年同期的4400萬磅（約1.997噸），增加40%至6150萬磅（約2.79萬噸）。



公司董事長兼首席執行官侯晨光表示，隨著甲瑪礦二期選廠復產，公司進入業績修復期，在第三季度已經實現盈利，為全年預算及目標的完成奠定了重要基礎。未來管理層將著力抓好甲瑪礦平穩生產及三期尾礦庫建設、長山壕礦露天採礦生產安全及轉井下工程、安全環保、科技創新等各項工作，確保今年良好收官及明年有利開局。(eh)



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告