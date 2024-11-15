15/11/2024 07:54

中國黃金國際(2099)委任侯晨光為執董及董事長兼首席執行官

《經濟通通訊社14日專訊》中國黃金國際公布，侯晨光已獲委任為該公司執行董事及董事長兼首席執行官，以填補童軍虎辭任後的職位空缺，自2024年11月14日起生效。



侯晨光45歲，於礦業行業擁有逾20年經驗，包括企業管理、財務管理、審計、法律及合規管理等方面經驗。自2001年7月起，侯在該公司控股股東中國黃金集團擔任過多個高級管理職務。2014年10月至2020年8月，擔任集團公司資產財務部副總經理、高級經理，2020年11月至2024年11月，擔任集團公司審計和法律事務部副總經理、總經理，並自2024年11月起擔任中國黃金集團香港有限公司董事長、總經理。此外，侯晨光曾在多家礦業公司擔任高級管理職務，熟悉生產工藝流程和上市公司運行規則，具有豐富的高級管理層經驗。



雖然根據港交所上市規則，董事長及首席執行官的角色不應由同一人士兼任，然而，董事會認為，侯晨光熟知公司的業務營運並對公司業務擁有卓越的知識及經驗，由一人兼任董事長及首席執行官有助於確保公司領導的一致性並且有利於提高整體戰略規劃的效率。在董事會的監督下，具備適當之權力制衡架構，可提供足夠制約以保障本公司及股東的利益。(eh)