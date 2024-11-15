15/11/2024 08:33

【美國大選】權力交接：對疫苗持懷疑態度的小甘迺迪將任衛生部長

《經濟通通訊社15日專訊》美國當選總統特朗普周四（14日）提名小羅伯特．甘迺迪，出任衛生與公眾服務部部長。此舉將令一位著名的疫苗懷疑論者和製藥業批評人士，身處聯邦衛生政策的最高職位。

特朗普在Truth Social平台上表示：「保障所有美國人的安全和健康，是任何一屆政府最重要的職責，衛生與公眾服務部將在幫助確保所有人免受有害化學品、污尸染物、農藥、藥品和食品添加劑的影響方面發揮重要作用，上述因素導致了美國國內嚴重的健康危機。」

他補充說：「甘迺迪先生將恢復這些機構在黃金標準科學研究方面的傳統，並成為透明度的標桿，以終結慢性疾病的傳播，讓美國再次變得偉大而健康！」

現年70歲的小甘迺迪來自民主黨政治家族，是前參議員羅伯特．甘迺迪之子，也是前總統甘迺迪的侄子。小甘迺迪在公共衛生領域持有諸多非正統的觀點，其中最著名的是他質疑疫苗的安全性和有效性。(jf)